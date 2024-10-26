Объединение БРИКС создали из-за нарушений США норм международного права. Об этом напомнил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Страны объединения БРИКС хотели сказать, что им не нравится, когда США и их сателлиты действуют вне рамок системы ООН», — сказал он.

По словам Сакса, западные страны во главе с США часто злоупотребляли своим положением на международной арене. Например, вводили односторонние санкции и использовали незаконные средства принуждения.

Экономист отметил, что формат БРИКС создали не для отмены сложившейся системы ООН, а наоборот, чтобы появился символ защиты норм международного права.

Президент России Владимир Путин ранее заявил об успехе БРИКС. В 2024 году в нем участвовали 35 стран и шесть международных организаций. Статус страны — партнера БРИКС получили 13 государств, среди которых Турция и Белоруссия.