Западу напомнили об эффективности ядерного оружия России | 360°

Мир 26 апреля 2024, 16:09 Западу напомнили об эффективности ядерного оружия России МИД: надежность ядерного оружия РФ не должна вызывать сомнений РИА «Новости»

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Деструктивная политика стран Запада привела к повышению уровня ядерной опасности в мире. Их действия грозят военным столкновением ядерных держав. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

Российская сторона при этом направляет США и военно-политическому блоку НАТО недвусмысленные сигналы о последствиях выбранного ими курса на подрыв безопасности РФ, добавила дипломат.

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«Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечиваются на достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. В республике объяснили это решение сложившейся геополитической обстановкой и агрессивными действиями ряда недружественных стран.