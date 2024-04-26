Западу напомнили об эффективности ядерного оружия России | 360°

26 апреля 2024, 16:09
Западу напомнили об эффективности ядерного оружия России
МИД: надежность ядерного оружия РФ не должна вызывать сомнений
Деструктивная политика стран Запада привела к повышению уровня ядерной опасности в мире. Их действия грозят военным столкновением ядерных держав. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление опубликовала пресс-служба ведомства.
Российская сторона при этом направляет США и военно-политическому блоку НАТО недвусмысленные сигналы о последствиях выбранного ими курса на подрыв безопасности РФ, добавила дипломат.
Реклама
«Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечиваются на достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства.
Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. В республике объяснили это решение сложившейся геополитической обстановкой и агрессивными действиями ряда недружественных стран.
Мария Захарова
Россия
МИД РФ
Реклама
Реклама