Размещение ядерного оружия в Белоруссии назвали ответом на политику ряда стран | 360°

Мир 25 апреля 2024, 13:24 Размещение ядерного оружия в Белоруссии назвали ответом на политику ряда стран Минобороны Белоруссии: размещение ЯО стало ответом на политику ряда стран Пресс-служба Минобороны

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Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответ на агрессивную политику ряда недружественных государств. Об этом на Всебелорусском народном собрании заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

«Мы провели необходимую работу по размещению нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. Это наш ответ на агрессивную политику некоторых недружественных нам государств. Надеемся, что главы этих стран услышат это и прекратят нагнетать обстановку», — сказал он.

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ему непонятна критика на размещение ядерного оружия в республике. Он напомнил, что США хранят точно такое же вооружение на базах в Нидерландах, Турции, Италии, Германии и Бельгии, поэтому Белоруссия просто совершила аналогичные шаги.

Президент России Владимир Путин отмечал, что поводом к передаче Белоруссии тактического ЯО стали поставки Украине снарядов с обедненным ураном.