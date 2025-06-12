Аналитик Меркурис: Запад не смог победить Россию, хотя задействовал все силы

Запад всеми силами пытался одолеть Россию, но потерпел крах. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Он напомнил, что за три с половиной года украинского конфликта западные страны обрушили на Россию всю свою мощь, но не добились результата. По его мнению, европейские и американские политики совершенно не разбираются в российских реалиях.

«Она (Россия — Прим. ред.) не только не рухнула, но продолжает побеждать на фронте, а экономика выдержала санкционное давление и продолжает расти», — подчеркнул эксперт.

Чтобы одержать победу, государства Запада ввели антироссийские санкции, отправляли Украине разведданные и огромные пакеты помощи. Меркурис добавил, что западные политики считали страну «карточным домиком», который будет легко развалить, но просчитались.

Ранее аналитик рассказал об экономической ситуации в России. Страна приспособилась к ограничениям, несмотря на беспрецедентное давление.