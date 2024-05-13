Западу глубоко наплевать. Кем в США захотели сменить Зеленского? | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 15:10 Западу глубоко наплевать. Кем в США захотели сменить Зеленского? Журналист Кононова: Западу глубоко наплевать, кто сменит Зеленского

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Западу глубоко наплевать, кто сменит украинского президента Владимира Зеленского. Но США уже ведут работу с преемниками, рассказала ведущая 360.ru Елена Кононова.

В списке кандидатов на замену лидера Украины оказались мэр Киева Виталий Кличко, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О последнем мало что известно.

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«Во время президентской кампании в 2019 году он был политическим консультантом Владимира Зеленского, когда он был кандидатом, и впоследствии убеждал в интервью, что сотрудничал с действующим президентом исключительно на волонтерских началах, не имел вообще никаких договоренностей о государственных должностях», — рассказала Кононова.

В октябре 2021 года Верховная рада отправила Разумкова в отставку, и тот сообщил, что может пойти в президенты. Разумков активизировался до принятия закона об ужесточении мобилизации на Украине. Он заявлял, что у властей нет на это денег.

«В общем-то, Западу глубоко наплевать, кто в результате сменит Зеленского. Один стал неудобен, будет другой. Знаете, как марионеточный театр. Всего лишь один из пунктов в списке задач», — заключила Кононова.

О поисках замены Зеленскому в США сообщала Служба внешней разведки России. Там подчеркнули, что в кандидаты в преемники могут оказаться востребованными для Соединенных Штатов из-за ухудшения ситуации на фронте.