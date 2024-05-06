Важное 06 мая 2024, 11:07 США начали искать альтернативу Зеленскому СВР: США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому РИА «Новости»

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Власти США активизировали свои усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

«США активизировали собственные усилия по поиску альтернативы украинскому президенту. Они установили контакты с мэром Киева Виталием Кличко и лидером партии „Европейская солидарность“ Петром Порошенко. Также негласная работа идет с бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», — отметили в пресс-бюро.

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В СВР добавили, что указанные фигуры могут оказаться востребованными для США в случае необходимости срочной смены лидера из-за ухудшения ситуации на фронте.

«Тогда можно будет выбрать одного из них, а все неудачи списать на Зеленского. В такой обстановке США и союзники убеждают оппонентов нынешнего президента Украины проявлять сдержанность и не допустить критического роста разочарования жителей Украины провалами прозападной политики», — заключили в спецслужбе.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад поднимет вопрос легитимности власти Зеленского.