Западным странам следует надавить на Киев, чтобы запретить на Украине все, что прославляет нацизм. Об этом представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот заявил в беседе с РИА «Новости» .

Так он прокомментировал нежелание канадских властей рассекретить списки сотен нацистов, обвиняемых в совершении военных преступлений. Он объяснил это страхом Оттавы, что правота России о существовании неонацистов на Украине подтвердится.

Де Гроот добавил, что на Украине необходимо запретить организации и символику, прославляющие неонацизм.

«А также, что очень важно, разрушить все памятники, которые были построены на Украине в честь коллаборационистов, например, статуи», — подчеркнул он.

Ранее кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко предложила лидерам ЕС спросить президента Украины Владимира Зеленского, почему некоторые бойцы ВСУ прославляют дивизию «Ваффен-СС» «Галичина» и батальон «Нахтигаль». В начале мая ФСБ опубликовала архивные документы о пособничестве УГКЦ украинским националистам и гитлеровцам, передал RT.