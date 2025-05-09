Запад должен надавить на Киев для запрета прославления нацизма — Шурд де Гроот
Шурд де Гроот: Западу следует надавить на Украину ради запрета неонацизма
Западным странам следует надавить на Киев, чтобы запретить на Украине все, что прославляет нацизм. Об этом представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот заявил в беседе с РИА «Новости».
Так он прокомментировал нежелание канадских властей рассекретить списки сотен нацистов, обвиняемых в совершении военных преступлений. Он объяснил это страхом Оттавы, что правота России о существовании неонацистов на Украине подтвердится.
Де Гроот добавил, что на Украине необходимо запретить организации и символику, прославляющие неонацизм.
«А также, что очень важно, разрушить все памятники, которые были построены на Украине в честь коллаборационистов, например, статуи», — подчеркнул он.
Ранее кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко предложила лидерам ЕС спросить президента Украины Владимира Зеленского, почему некоторые бойцы ВСУ прославляют дивизию «Ваффен-СС» «Галичина» и батальон «Нахтигаль». В начале мая ФСБ опубликовала архивные документы о пособничестве УГКЦ украинским националистам и гитлеровцам, передал RT.