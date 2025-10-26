Премьер-министру Британию Киру Стармеру следует осторожнее демонстрировать дружеское отношение к киевскому режиму, в поджоге его дома в Лондоне обвиняются именно украинцы. Об этом в социальной сети X напомнил публицист и журналист Крейг Мюррей.

«Стармеру следует осторожно относиться к объятиям мужчин с Украины. Я слышал, что через пару лет они могут появиться и поджечь вашу собственность», — написал он, комментируя соответствующую фотографию с Зеленским и Стармером.

В доме Стармера в мае произошел пожар. До этого полиция фиксировала еще несколько попыток поджогов имущества политика.

Правоохранители арестовали 34-летнего украинца Петра Починка, 26-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка и 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича. Всем подозреваемым предъявили официальные обвинения.