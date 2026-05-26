Захарова назвала позором отказ японских СМИ посетить место удара в Старобельске

Коллективный отказ японских журналистов посетить место теракта ВСУ на общежитие в Старобельске — стыд и позор. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее процитировал ТАСС .

Дипломат подчеркнула, что если у журналистов все-таки осталась совесть, то Россия готова предоставить возможность доставить их на место теракта.

«Если все-таки совесть у японских журналистов есть, то мы найдем возможность для них провести отдельное ознакомление. Еще раз повторю: коллективный отказ японских журналистов не посещать место трагедии — позор и стыд», — сказала Захарова.

Проводя аналогию с историей, дипломат обратила внимание, что о трагедиях Хиросимы и Нагасаки знает каждый россиянин, каждый школьник изучал эту тему.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Запад за отсутствие реакции на удар ВСУ по Старобельску.