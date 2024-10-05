Североатлантический альянс сформирует еще 49 боеспособных бригад. Об этом сообщил телеканал Welt .

По данным, представленным американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье, общее число боеспособных бригад НАТО увеличится до 131.

«Это означает создание дополнительно 49 крупных соединений, которые в бундесвере насчитывают примерно по пять тысяч военнослужащих», — отметило издание.

Для поддержки военных создадут новые корпуса и штаб-квартиры дивизий. Руководство НАТО также в пять раз увеличит число подразделений противовоздушной обороны: с 293 до 1467. На такие меры альянс пойдет под предлогом защиты от якобы исходящей от России угрозы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что в НАТО усиливается кризис, несмотря на расширение блока. По его мнению, некоторые страны альянса отстаивают свои интересы, из-за чего в организации происходит раскол.