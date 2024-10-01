Политолог Дудаков заявил, что Столтенберг оставил печальное наследие новому генсеку НАТО
Покидающий пост генсека НАТО Йенс Столтенберг оставил печальное наследие Марку Рютте. Об этом в разговоре с RT сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее СМИ писали, что Столтенберг передал полномочия новому главе альянса Марку Рютте.
По словам политолога, внутри самого НАТО усиливается раскол и кризис, несмотря на расширение блока.
«Да, Турция проводит свою политику многовекторности и зачастую ставит палки в колеса натовской бюрократии в Брюсселе», — сказал он.
Венгрия и Словакия, в свою очередь, выступают против продолжения милитаристской политики на территории Украины, добавил Дудаков.