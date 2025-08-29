Западные спецслужбы планируют дестабилизировать Афганистан, чтобы руками враждебных талибам радикалов создать конфликтные очаги у границ России, Ирана и Китая. Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал в статье для «Российской газеты» .

По его словам, Запад пытается затормозить развитие Афганистана, а также политизировать оказание гумпомощи Кабулу. Это влияет и на сферу безопасности страны.

В числе самых острых проблем эмирата оказалось производство наркотиков, которое нынешние афганские власти пытаются ликвидировать.

Кроме того, действующие в стране террористические группировки напрямую связаны с наркопроизводством. В частности, у афганского крыла «Исламского государства»* — «Вилаят Хорасан»* имеются опорные базы и тренировочные лагеря на севере, северо-востоке и востоке страны.

«По нашим оценкам, в целом в Афганистане насчитывается около 20 международных террористических организаций общей численностью более 23 тысяч боевиков, представляющих серьезную угрозу для региона и мира», — отметил Шойгу.

Он добавил, что зафиксированы факты переброски в Афганистан боевиков из разных регионов мира. Имеются основания полагать, что в этом замешаны западные спецслужбы.

Ранее появилась информация, что в Россию из Франции экстрадируют участника ИГ* Руслана Боташева.

*Запрещенная в России террористическая организация.