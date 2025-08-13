Франция выдала России обвиняемого в участии в ИГ
Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в терроризме участника ИГ Боташева
Франция по запросу России экстрадирует обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации «Исламское государство»* Руслана Боташева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В России Боташева привлекут к ответственности по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».
Следствие выяснило, что с начала ноября до середины декабря 2014 года Боташев проходил обучение военному делу в лагере подготовки боевиков в Сирии. В январе 2015 года он вступил в вооруженное формирование, входящее в структуру ИГ*.
С января по март 2015-го Боташев охранял инженерные подразделения ИГ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от правительственных вооруженных сил.
В марте 2016 года по поручению Генпрокуратуры России Боташева объявили в международный розыск. В сентябре 2018-го россиянина задержали на территории Франции, куда отправили запрос о выдаче. В конце июля компетентные органы сообщили о готовности французской стороны выдать подозреваемого России.
Ранее Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ*.
*Запрещенная в России террористическая организация.