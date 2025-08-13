Франция выдала России обвиняемого в участии в ИГ

Франция по запросу России экстрадирует обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации «Исламское государство»* Руслана Боташева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В России Боташева привлекут к ответственности по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».

Следствие выяснило, что с начала ноября до середины декабря 2014 года Боташев проходил обучение военному делу в лагере подготовки боевиков в Сирии. В январе 2015 года он вступил в вооруженное формирование, входящее в структуру ИГ*.