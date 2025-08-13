Франция выдала России обвиняемого в участии в ИГ

Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в терроризме участника ИГ Боташева

Франция по запросу России экстрадирует обвиняемого в террористической деятельности участника террористической организации «Исламское государство»* Руслана Боташева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В России Боташева привлекут к ответственности по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации».

Следствие выяснило, что с начала ноября до середины декабря 2014 года Боташев проходил обучение военному делу в лагере подготовки боевиков в Сирии. В январе 2015 года он вступил в вооруженное формирование, входящее в структуру ИГ*.

Генпрокуратура России
Фото: Генпрокуратура России/Telegram

С января по март 2015-го Боташев охранял инженерные подразделения ИГ*, занимавшиеся минированием подземных туннелей в Алеппо, а также оборонял город от правительственных вооруженных сил.

В марте 2016 года по поручению Генпрокуратуры России Боташева объявили в международный розыск. В сентябре 2018-го россиянина задержали на территории Франции, куда отправили запрос о выдаче. В конце июля компетентные органы сообщили о готовности французской стороны выдать подозреваемого России.

Ранее Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте