Западные СМИ заявили о решающей фазе конфликта на Украине

Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу

Украинский конфликт вступил в решающую фазу на фоне раскола в отношениях Европы и США. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Авторы материала обратили внимание на новую Стратегию национальной безопасности США, в которой Европу предупредили о риске уничтожения в случае отказа менять свою политику и культуру.

«Лидеры Европы глубоко обеспокоились попытками Штатов подписать соглашение, которое станет для них капитуляцией всего Запада. Прямо сейчас они видят резкий спад в отношениях с США», — констатировали журналисты.

Агентство добавило, что пока неизвестно, удастся ли Европе представить собственный жизнеспособный план по продолжению поддержки Украины без участия США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о самом остром моменте в украинском кризисе, после которого последует либо спад боевых действий, либо более мощное усиление эскалации, писали «Известия».