Ситуация вокруг украинского конфликта достигла самого острого момента, от которого зависит или усиление эскалации, или спад боевых действий. Как сообщило издание Origo , с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он пояснил, что продолжающиеся переговоры России и США обеспечат начало снижения напряженности. В это же время есть риск, что воинственные настроения Евросоюза приведут к усилению эскалации.

«Одновременно происходят две вещи: продолжаются американо-российские переговоры, и в результате мы, возможно, окажемся на пороге менее рискованного периода. С другой стороны, если воля ЕС, который хочет продолжения войны, будет преобладать, угроза усилится», — заявил Орбан.

Вице-премьер Венгрии отметил, что окончательный сценарий дальнейших событий станет известен в ближайшие дни.

В минувшую среду, 3 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил европейских членов НАТО в попытке сорвать урегулирование украинского конфликта силами США. Он пояснил, что вместо трезвой оценки ситуации европейские лидеры ослепли от своего военного фанатизма и окончательно утратили связь с реальностью, когда на фоне обсуждения плана по урегулированию думают про инвестиции в украинское оборонное производство.