Западные СМИ забили тревогу из-за намерений России

FT: Россия готовила атаку на Японию и Южную Корею

Российские военные якобы подготовили подробные списки целей для вероятных боевых действий с Японией и Южной Кореей. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на некие «секретные документы».

По информации источника, всего планы ударов якобы охватывают 160 объектов, среди которых атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также заводы, мосты и дороги.

«В документах, которые источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность России состоянием обороны восточного фланга. Российские планировщики опасались, что восточные границы государства окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны региональных союзников США», — отметили журналисты.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии.