Россия ответит США на разворачивание ракетных комплексов в Японии

Размещение американских ракет в Японии не оставят без ответа. Россия примет адекватные шаги в соответствии с обновленной ядерной доктриной, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее газета The Japan Times сообщила о планах США развернуть в Японии ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon. Размещение систем и их использование во время учений обсудили министр армии США Кристин Уормут и глава японского МО Минору Кихара.

Решение о развертывании Typhon приняли после отмены российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Благодаря новому вооружению в Азии США получат возможность поражать цели на территории КНР, России и Северной Кореи.