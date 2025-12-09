России нравится обновленная стратегия национальной безопасности США из-за ее призыва к разрыву трансатлантического альянса. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион

По его словам, к этому с 1945 года стремились все лидеры Кремля, кроме Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Авторы американской стратегии считают, что интересы государства теперь совпадают с интересами России в том, что касается Евросоюза. Речь идет о якобы экономической выгоде и смешении либеральных лидеров, которые продолжают управлять большинством европейских стран.

«Говоря более прямо — когда речь заходит о культурных войнах, Трамп и Путин являются союзниками, а либеральная Европа — их врагом», — заявил автор материала.

При этом новая стратегия нацбезопасности США разгневала некоторых чиновников в ЕС.