Некоторые чиновники в Евросоюзе пришли в ярость из-за обновленной стратегии национальной безопасности США. Об этом сообщило издание Politico .

Согласно документу, через 20 лет Европа станет неузнаваемой, она стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других структур.

Администрация США усомнилась в том, что страны Европы будут располагать экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками американцев. Европейский чиновник назвал положения стратегии очень тревожными.

Новая стратегия нацбезопасности Соединенных Штатов — ответ на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, сообщили ранее швейцарские журналисты.