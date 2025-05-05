Западные СМИ узнали об отправке северокорейских рабочих в Россию

WSJ: Северная Корея отправила 15 тысяч рабочих в Россию в обход санкций ООН

Власти Северной Кореи отправили в Россию 15 тысяч рабочих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Журналисты сослались на данные южнокорейской разведки и российскую статистику, по которой число въезжающих из Северной Кореи за прошлый год увеличилось в 12 раз.

Только за прошлый год гражданам КНДР выдали около 8600 студенческих виз, тогда как за год до этого в России образование получали 130 студентов из Северной Кореи.

На текущий момент мигранты работают в основном на Дальнем Востоке, однако в будущем их ожидают в крупных городах России.

Издание напомнило, что с 2019 года действует запрет ООН на трудоустройство граждан КНДР за рубежом. До этого времени большинство мигрантов из Северной Кореи работали в России в строительной сфере и на лесозаготовках.

Ранее МИД России рассказал о вкладе военных из КНДР в освобождение территории Курской области.