Западные СМИ раскрыли содержание переговоров Украины и США во Флориде

WSJ: во Флориде обсуждали возможность обмена территориями между РФ и Украиной

Украинская и американская делегации во Флориде обсуждали возможность «обмена» территориями между Россией и Украиной. Об этом написала газета The Wall Street Journal .

«Переговоры охватывали <…> возможность территориальных обменов между Россией и Украиной», — отметили авторы материала.

Среди оставшихся открытыми остался вопрос, будет ли Россия продолжать настаивать на международном признании новых регионов, отметили в газете.

Телеканал CNN сообщил, переговоры между высшими должностными лицами США и украинской делегацией во Флориде проходили жестко. Множество проблем стороны испытывают в поиске формулировок, которые удовлетворили бы всех собравшихся. Делегации обсудили «самые чувствительные вопросы» для урегулирования конфликта.