Журналист Боуз: западные СМИ скрывают от людей информацию о событиях на Украине

Западные СМИ скрывают от людей данные о реальном положении дел на Украине. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X .

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, <…> и именно поэтому я это делаю», — сказал он.

Боуз показал кадры с уничтожением немецкого ЗРК IRIS-T. По словам журналиста, на видео продемонстрировано, как полученные налогоплательщиков из Германии 150 миллионов евро бесследно испарились на Украине.

Бизнесмен Megaupload Ким Дотком призвал мир поблагодарить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его мнению, они сдержанно реагируют на провокации Соединенных Штатов. Он назвал Путина и Си разумными лидерами.