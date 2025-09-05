Западные санкции назвали причиной гибели 38 млн человек
Al Jazeera: санкции США и Европы за 50 лет стали причиной гибели 38 млн человек
Проводимая странами Запада санкционная политика за 50 лет стала причиной гибели десятков миллионов людей. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.
Оно сослалось на исследование, в котором специалисты подсчитали число смертей, связанных с санкциями в 1970-2021 годах.
«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионами смертей», — отметило издание.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Она заявила о намерении стран Европы продолжить оказывать экономическое давление на Россию.
В начале сентября в санкционные списки попали еще семь человек. Позже к решению ввести антироссийские ограничения присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Молдавия.