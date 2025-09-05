Al Jazeera: санкции США и Европы за 50 лет стали причиной гибели 38 млн человек

Проводимая странами Запада санкционная политика за 50 лет стала причиной гибели десятков миллионов людей. Об этом сообщило агентство Al Jazeera .

Оно сослалось на исследование, в котором специалисты подсчитали число смертей, связанных с санкциями в 1970-2021 годах.

«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионами смертей», — отметило издание.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Она заявила о намерении стран Европы продолжить оказывать экономическое давление на Россию.

В начале сентября в санкционные списки попали еще семь человек. Позже к решению ввести антироссийские ограничения присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Молдавия.