Sky News: Россия в три раза быстрее Запада производит снаряды для артиллерии

Оборонные заводы России по скорости выпуска артиллерийских снарядов в три раза обошли военные предприятия Евросоюза и США при более низких затратах. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.

По данным аналитиков, российские заводы в этом году увеличат выпуск боеприпасов до 4,5 миллиона единиц по цене в одну тысячу долларов. При этом американские и европейские предприятия готовы обеспечить только 1,3 миллиона снарядов при стоимости четыре тысячи долларов каждый.

Журналисты отметили, что такая ситуация сильно сказалась на положении украинских войск, которые перешли на сильную экономию боеприпасов.

В середине апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны блока не справились со своим обещанием обеспечить ВСУ достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что в объеме производства наметился прогресс, но его явно недостаточно.

Боррель добавил, что теперь европейским оборонным компаниям нужно вкладывать средства в производство беспилотников и развивать технологию искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рывок в этом секторе промышленности.