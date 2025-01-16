Заявления о следе России в повреждении кабелей в Балтийском море объяснили в МИД

Заявления о якобы следе России в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на ограничение судоходства в акватории и воспрепятствование экспорту российской нефти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Реальная цель этого — ограничение экспорта российской нефти любыми средствами, чтобы создать предпосылки для введения ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете спекуляций о его превращении во внутреннее море НАТО», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в военном альянсе воспользовались этой ситуацией.

«В НАТО воспользовались ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море. Все это бы напоминало акт в театре абсурда, если бы не признаки тщательно и давно продуманного плана», — заявила Захарова.

Ранее НАТО после повреждения коммуникационного кабеля отправило в Балтийское море до 10 кораблей для охраны.