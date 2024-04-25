Мир 25 апреля 2024, 09:44 Западная пресса сделала героями состоящих в рядах ВСУ французских нацистов Экс-разведчик Чинкуини: на стороне ВСУ часто воюют нацисты из Франции РИА «Новости»

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Состоящие в рядах ВСУ французы часто являются известными нацистскими активистами, а пресса Франции делает из них героев. Об этом заявил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Его слова привело РИА «Новости».

«В отличие от правительственных деятелей французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях», — пояснил Чинкуини.

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Таким образом, вступивших в ВСУ легко вычислить, подчеркнул он.

На Украину поехали обозлившиеся военные, которые не выше унтер-офицеров. У них нет ни знания истории, ни понимания геополитики. Они сторонники ультраправых и расисты, подытожил бывший разведчик.

В результате боевых действий в зоне спецоперации на Украине по меньшей мене 75 французов погибли или были ранены. Наемников идентифицировали.