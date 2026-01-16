Politico: ЕС призывает к переговорам с Путиным, а Лондон ставит палки в колеса

Европейские лидеры выступили за восстановление прямого контакта с Россией, но встретили сопротивление со стороны британцев. В западной коалиции произошел дипломатический раскол, сообщила газета Politico .

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в материале.

Италия и Франция предложили рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с российским лидером в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. В Евросоюзе опасаются, что их отодвигают в сторону в этом процессе.

Глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима, полагая, что именно Киев и его ближайшие сторонники в ЕС определяют условия окончания конфликта. Она убеждена, что необходимо усилить давление на Россию, в частности, вводить против нее санкции и оказывать военную поддержку Украине.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что ЕС желает подключиться к переговорному процессу, поэтому и назначил спецпосланника по Украине.