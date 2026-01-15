Политолог Кортунов объяснил назначение ЕС спецпосланника по Украине желанием подключиться к переговорам
Политолог Андрей Кортунов прокомментировал назначение специального посланника Евросоюза по украинскому вопросу. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист указал на актуальность соответствующих мер, напомнив, что ЕС оказался вне переговорного процесса.
«Ни от России, ни от США не видно заинтересованности в том, чтобы его к ним подключить», — подчеркнул аналитик.
По его словам, для отстаивания интересов Европа, желающая подключиться к обсуждению, и пошла на такой шаг.