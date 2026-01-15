Политолог Кортунов объяснил назначение ЕС спецпосланника по Украине желанием подключиться к переговорам

Политолог Андрей Кортунов прокомментировал назначение специального посланника Евросоюза по украинскому вопросу. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист указал на актуальность соответствующих мер, напомнив, что ЕС оказался вне переговорного процесса.

«Ни от России, ни от США не видно заинтересованности в том, чтобы его к ним подключить», — подчеркнул аналитик.

По его словам, для отстаивания интересов Европа, желающая подключиться к обсуждению, и пошла на такой шаг.