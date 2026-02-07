Даже после заключения мирного соглашения и окончании боевых действий Запад пытается оставить себе лазейку для возобновления конфликта на Украине. Такое мнение выразили читатели японского издания Yomiuri в ответ на поэтапный план «военного ответа» НАТО в случае нарушения Россией мирного соглашения.

Британская газета Financial Times написала ранее, что Украина уже согласилась на предложенный план, эта мера входит в гарантии безопасности, запрошенные Киевом у союзников. Согласно документу, в случае нарушения мирного договора Россией в дело вступят военные из стран «коалиции желающих» с привлечением американских вооруженных сил.

Японские читатели спросили, какие действия последуют, если Украина первая нарушит режим прекращения огня.

«Все эти слова о конкретных мерах и поддержке Запада — не более чем очередные пустые обещания. Типичная для европейцев болтовня», — отметил комментатор.

«Украина сейчас — полный банкрот. Речь уже не идет о победе на поле боя, речь о том, чтобы выторговать себе условия получше. Это жалко смотрится», — заметил другой.

Третий заметил, что армии европейских государств не смогут противостоять Вооруженным силам России. А не вмешиваются европейцы потому, что боятся «получить ядерным оружием в ответ».

Японец подметил, что «бессмысленно продолжать войну без электричества и газа, нужно смотреть правде в глаза». Британцев уличили в том, что они опять мутят воду.