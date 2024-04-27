Украинец подал в суд на Верховную раду из-за отмены выборов | 360°

Мир 27 апреля 2024, 21:10 Украинец подал в суд на Верховную раду из-за отмены выборов Верховный суд Украины открыл дело против Рады за отмену выборов РИА «Новости»

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Верховный суд Украины начал судебное производство против Верховной рады по иску жителя Чернигова Олега Серика. Украинец обвинил парламент в нарушении избирательных прав и потребовал назначить выборы. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

В своем иске житель республики указал, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекут 21 мая 2024 года. Но Верховная рада в нарушение конституции не назначила выборы нового главы государства. Истец уверен, что таким образом парламент страны нарушил права избирателей.

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«Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению», — уточнили в публикации.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем и узурпатором, а все подписанные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта. Но Зеленский отменил их из-за военного положения. Всех критиков этого решения во власти называют «агентами Кремля».