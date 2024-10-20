Запад забил тревогу из-за огромного внешнего долга США и Китая

Общемировой уровень государственного долга в 2024 году может достичь планки в 100 триллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, общая совокупная долговая нагрузка всех стран составляет 94,8% от ВВП. В США она достигла 97,4%, в Китае — 61,1%, во Франции — 111,3%, в Японии — 254%, а в Британии — 103,2%. Приблизительный показатель в государствах G7 составил 125,9%, и к 2050 году он может дорасти до планки в 188%.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева призвала правительства сократить долг и восстановить буферы до следующего шока.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором предупредил о продолжении роста госдолга США. К 100% этот показатель подойдет к 2030 году.