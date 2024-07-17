Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине

Лавров: конфликт на Украине закончится, когда ее прекратят накачивать оружием

Запад должен перестать накачивать ВСУ оружием, тогда конфликт на Украине быстро закончится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания СБ ООН. Цитату привело РИА «Новости».

«И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни», — сказал он.

Лавров добавил, что вопрос новых регионов, вошедших в состав России в результате референдумов, «не обсуждается»

Глава МИД напомнил о позиции сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, который выступил за прекращение поставок США вооружений ВСУ. По словам Лаврова, Россия это может только приветствовать, ведь на самом деле «необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова к диалогу по переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе.