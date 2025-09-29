BZ: ЕС и НАТО используют происшествия с дронами для подготовки к войне с РФ

Западные лидеры бездоказательно обвиняли Россию в происшествиях с беспилотниками, причем специально преувеличивая последствия. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

«Вместо того чтобы спокойно проверить факты и разобраться в ситуации, СМИ и политики сразу же предполагают худший сценарий — угрозу войны! Это тревожно», — говорится в публикации.

Если бы президент России Владимир Путин действительно стоял за всеми происшествиями с беспилотниками в Польше, Эстонии и Дании, что пока еще не доказано, то лидеры ЕС своим подходом показали бы, насколько «беспомощно и истерично» реагирует Запад.

Хуже всего, что европейскими лидерами эти «инциденты искусственно раздуваются», чтобы подготовить общественность военным действиям.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику в случае обострения конфликта с Россией.