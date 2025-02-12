Запад в ужасе. Разговор Путина с Трампом назвали началом прорыва

Украина и страны Евросоюза с ужасом восприняли разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Евросоюз будет пытаться сорвать наметившийся диалог, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, беседа между Путиным и Трампом, которая состоялась 12 февраля, войдет в историю мировой политики и дипломатии. Если это еще не сам прорыв, как подчеркнул он, то очень похоже на его начало.

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил Пушков.

Сенатор предположил, что сейчас в ЕС могут начаться срочные консультации на тему «как сорвать наметившийся диалог». Кроме того, продолжится давление на Россию в разных формах.

Ранее стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого они договорились запустить переговоры по Украине. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество РФ и США.