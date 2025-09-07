Белоруссия указала на тревогу Запада в связи с работой ШОС

Чиновница полагает, что подобные нападки лишь подтверждают озабоченность Запада происходящим вокруг организации. Она согласилась и с тезисом журналиста — тот рассказал, что белорусские политологи говорили о собравшихся на саммите как об «оси добра».

Резкая реакция европейских стран на встречу в Пекине показывает, что участников мероприятия воспринимают как серьезных претендентов на мировое лидерство, предположила Эйсмонт.

Для Минска это очередное подтверждение правильности выбранного курса, добавила чиновница. В качестве примера Эйсмонт привела недавнее голосование на Генассамблее ООН по резолюции о сотрудничестве с ШОС.

Документ поддержали большинство стран, однако 27 выступили против и еще 28 воздержались. Эйсмонт сочла, что сама по себе эта статистика уже показательна.

Ранее Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией.