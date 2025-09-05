Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Белоруссии «особыми мерами» в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Об этом сообщило РИА «Новости».
Он отметил, что такие шаги возможны, если со стороны Минска будут повторяться провокации. Туск подчеркнул, что рассматривает предстоящие учения как тренировку нападения на Польшу.
Он добавил, что Варшава вместе с союзниками готовится к ответу, а НАТО проведет на территории Польши собственные учения.
Тренировки «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. По словам министра обороны республики Виктора Хренина, их программа предусматривает отработку применения ядерного оружия и системы «Орешник».