Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за учений с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Белоруссии «особыми мерами» в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что такие шаги возможны, если со стороны Минска будут повторяться провокации. Туск подчеркнул, что рассматривает предстоящие учения как тренировку нападения на Польшу.

Он добавил, что Варшава вместе с союзниками готовится к ответу, а НАТО проведет на территории Польши собственные учения.

Тренировки «Запад-2025» пройдут в Белоруссии с 12 по 16 сентября. По словам министра обороны республики Виктора Хренина, их программа предусматривает отработку применения ядерного оружия и системы «Орешник».