Запад уличили в желании изменить положения конвенции Монтре
Политолог Ирхин: англосаксы запланировали изменить конвенцию Монтре
Англосаксы предпримут попытку изменить положения конвенции Монтре, которые мешают расширить их зону влияния в Черном море. Об этом заявил доктор политических наук, советник главы заксобрания Севастополя Александр Ирхин, сообщило РИА «Новости».
Он уточнил, что международный договор не дает Западу открыть против России «черноморский фронт». Ирхин добавил, что ради более масштабной экспансии англосаксы предпримут попытку изменить документ.
«Каждые пять лет ее (конвенцию — прим. ред.) можно денонсировать, а каждые два года — вносить правки», — подчеркнул он.
Политолог отметил, что Турция, несмотря на членство в НАТО, противостоит США по вопросу открытости акватории Черного моря. Он также назвал конвенцию Монтре «большим плюсом» для России.
«Здесь есть определенные ограничители и для нас — то есть мы сейчас не можем завести корабли с Балтики. Но все остальное играет в нашу пользу», — объяснил Ирхин.
Ранее в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что позиция страны по кораблям в Черном море остается прежней. Он отметил, что конвенция Монтре будет соблюдаться.