Патрушев: Запад хочет обеспечить свое присутствие в Черном море в ущерб России

Запад во главе с Соединенными Штатами желает вытеснить Россию из Черного моря и обеспечить там свое долгосрочное присутствие. Об этом рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Его процитировало РИА «Новости» .

Патрушев отправился в Крым с рабочей поездкой. Он принял участие в совещании с командованием Военно-морского флота и Черноморского флота.

«Исторические факты свидетельствуют о том, что оттеснение России от черноморских берегов традиционно рассматривалось в англосаксонской политике как одна из ключевых задач», — подчеркнул он.

По его словам, коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами вынашивает планы по своему долгосрочному присутствию в Черном море в ущерб законным интересам России.

Патрушев уже говорил о том, что США с натовскими союзниками хотят получить доступ к этому морю через Дунай в военных целях. Для этого они используют европейские внутренние водные пути.