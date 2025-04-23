Запад уличили в желании вернуться в «афганскую игру»

Западные страны пытаются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти «Талибана». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС .

По словам главы МИД, Запад через секретариат ООН инициировал новый формат консультаций, который получил название «дохийский формат» из-за регулярных встреч в Дохе.

Лавров отметил, что Западу стало некомфортно из-за того, что во внешнем сопровождении афганских процессов главную роль играли страны, расположенные в регионе. Поэтому он решил вернуться.

«Но мы не против, только если в этих общих усилиях участие западных стран будет честным и не будет таить в себе двойного дна, поэтому в дохийском процессе мы тоже участвуем», — подчеркнул министр.

Верховный суд России с 17 апреля временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, действовавший с 2003 года.