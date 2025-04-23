Запад уличили в желании вернуться в «афганскую игру»
Лавров: Запад активно пытается вернуться в «афганскую игру»
Западные страны пытаются вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти «Талибана». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.
По словам главы МИД, Запад через секретариат ООН инициировал новый формат консультаций, который получил название «дохийский формат» из-за регулярных встреч в Дохе.
Лавров отметил, что Западу стало некомфортно из-за того, что во внешнем сопровождении афганских процессов главную роль играли страны, расположенные в регионе. Поэтому он решил вернуться.
«Но мы не против, только если в этих общих усилиях участие западных стран будет честным и не будет таить в себе двойного дна, поэтому в дохийском процессе мы тоже участвуем», — подчеркнул министр.
Верховный суд России с 17 апреля временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, действовавший с 2003 года.