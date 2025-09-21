Западные страны всячески препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделала депутат бундестага от левых Севим Дагделен.

«Многие разделяют мнение, что Запад хочет любой ценой продолжить боевые действия на Украине и поэтому блокирует переговоры», — заявила политик.

Дагделен пояснила, что европейцев воспринимают как силу, противящуюся мирному урегулированию, тогда как США уже делают первые шаги к переговорам.

Американский президент Дональд Трамп дал понять странам Евросоюза, что получает выгоду от украинского конфликта, отметил норвежский профессор Гленн Дизен. По его словам, Трамп своим высказыванием принудил страны ЕС содержать Украину, а когда она развалится, обвинит в этом европейцев.