Вучич сообщил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты

В Сербию приехал гражданин Украины, которого ранее задерживали за съемку военных объектов с помощью дронов. Об этом в эфире TV Pink сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Известно, что молодой человек вместе с товарищами из Хорватии приехал в Сербию во время нынешних протестов. Пограничникам свой приезд они объяснили туристическими целями. В сербской столице они встречались с участниками протестов. Вучич рассказал, что украинца задерживали в 2022 году.

«Когда они были задержаны, некоторое время он находился под стражей, но я никогда не видел такого давления иностранных послов, чтобы его отпустили. Бог знает до кого они смогли дозвониться», — рассказал сербский президент.

По словам Вучича, речь идет не о «наивных детях», это люди, которые ранее совершали преступления против безопасности Сербии.

Около 30 тысяч студентов и оппозиционеров вышли на акцию протеста из-за падения крыши вокзала на людей в Нови-Саде. Во время шествия завязалась потасовка из-за флагов Евросоюза.