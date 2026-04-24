Лавров указал на угрозу политики стран «коллективного Запада»

Политика стран «коллективного Запада» выступает ключевой угрозой международному обществу и безопасности. Об этом на встрече с руководителями некоммерческих организаций заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Основную угрозу международному миру и безопасности, как видим сегодня, представляет политика государств „коллективного Запада“», — сказал он.

По словам Лаврова, Запад хочет любой ценой сдержать развитие новых мировых центров для сохранения собственного доминирования.

«Сохранять, насколько возможно, свою гегемонию, сдерживать развитие мировых центров в Латинской Америке, Африке и Азии», — добавил глава МИД.

Лавров напомнил, что Запад открыто говорит о подготовке войны с Россией в будущем, пытаясь демонизировать все русское, чтобы оправдать собственную политику. Украине в этом отвели роль геополитического тарана, уточнил министр.

«В какой-то период после создания ООН, ОБСЕ и исчезновения Советского Союза перспективы сосуществования с Западом казались реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — заключил он.

Ранее министр сравнил западные страны с Юлием Капитонычем Карандышевым из известной пьесы «Бесприданница» Александра Островского из-за их поведения в период кризисных ситуаций.