Зампостпреда при ОБСЕ Буякевич: Запад настроен на эскалацию конфликта на Украине

Представители Западной Европы и Великобритании в ОБСЕ не намерены двигаться в сторону политического урегулирования на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА «Новости» .

«Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал он.

Буякевич напомнил, что Москва не согласится на одностороннюю паузу в боевых действиях, поскольку это даст украинской стороне время на перевооружение и перегруппировку сил.

По его словам, ни Западная Европа, ни Великобритания, выступающая в роли «внешнеполитического куратора», не заинтересованы в реальном урегулировании. Они придерживаются агрессивной риторики, которая направлена на милитаризацию Европы и продолжение конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что евроатлантическое сообщество вовсю готовится к «новой войне». Во главе процесса стоят три страны — Германия, Франция и Великобритания.