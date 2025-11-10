IDNES: Запад не может побороть зависимость от российского урана

Запад давно стремится снизить зависимость от российской энергетической промышленности, но попытки до сих пор не увенчались успехом. Об этом сообщило издание iDNES .

Издание напомнило, что Россия является лидером в атомной отрасли и ключевым игроком на рынке, поэтому западные страны не могут полностью обойтись без поставляемого ей без урана. Несмотря на это, потребность в энергоресурсе постепенно снижается.

По информации издания, в прошлом году Запад зависел от российского обогащенного урана на 38%, а в этом году — на 24%.

Газета также обратила внимание на успех России на рынке атомных технологий. В качестве примера издание привело контракт с Бангладеш — российская сторона обязалась построить там два реактора.

«Причина успешности России в этой области заключается в том, что она предлагает весь пакет услуг. Она дает клиенту все, включая обучение сотрудников», — рассказал эксперт по атомным программам Джордж Боровас.

Ранее президент Владимир Путин заявил о появлении в стране первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году. Она позволит практически полностью снять вопрос обеспечения ураном.