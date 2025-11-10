Запад уличили в неспособности вырваться из урановой хватки Путина
IDNES: Запад не может побороть зависимость от российского урана
Запад давно стремится снизить зависимость от российской энергетической промышленности, но попытки до сих пор не увенчались успехом. Об этом сообщило издание iDNES.
Издание напомнило, что Россия является лидером в атомной отрасли и ключевым игроком на рынке, поэтому западные страны не могут полностью обойтись без поставляемого ей без урана. Несмотря на это, потребность в энергоресурсе постепенно снижается.
По информации издания, в прошлом году Запад зависел от российского обогащенного урана на 38%, а в этом году — на 24%.
Газета также обратила внимание на успех России на рынке атомных технологий. В качестве примера издание привело контракт с Бангладеш — российская сторона обязалась построить там два реактора.
«Причина успешности России в этой области заключается в том, что она предлагает весь пакет услуг. Она дает клиенту все, включая обучение сотрудников», — рассказал эксперт по атомным программам Джордж Боровас.
Ранее президент Владимир Путин заявил о появлении в стране первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом к 2030 году. Она позволит практически полностью снять вопрос обеспечения ураном.