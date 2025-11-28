Западные страны мечтают о «распаде» России, чтобы забрать ее ресурсы. Об заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

По его мнению, европейцы стремятся втянуть США в свой антироссийский план.

«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире. Просто подумайте об их планах!» — подчеркнул эксперт.

Профессор объяснил, что Европа стремится забрать чужие ресурсы, потому что осознает свою слабость и внутренний раскол. Он добавил, что России известно о намерениях Евросоюза.

Европейским государствам не удастся реализовать эту идею, она навсегда останется «утопическими мечтами», рассказал политолог.

«Проблема в том, что этого не предвидится. Они не могут этого сделать. Русские уже все это видят», — уточнил Вольф.

Ранее итальянский журналист и публицист Томас Фази назвал ложными заявления европейских властей о якобы имеющихся у России планах напасть на ЕС. Он объяснил, что подобная риторика используется для оправдания милитаризации.