Фази: Путин говорит правду, когда заявляет, что не хочет нападать на Европу

Итальянский журналист и публицист Томас Фази прокомментировал в соцсети X слова Владимира Путина, прозвучавшие во время его визита в Бишкек, о том, что Москва не собирается нападать на европейские страны. По словам автора, любой адекватный человек понимает, что это заявление — чистая правда.

Фази отметил, что риторика о неизбежной российской агрессии используется европейскими властями как оправдание дальнейшей милитаризации и усиления влияния оборонно-политических структур ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что подобные утверждения служат внутренним политическим целям, а не отражают реальное положение дел.

На пресс-конференции в Бишкеке российский президент заявил, что европейские политики, говорящие о возможном нападении России, «не в себе или жулики», поскольку пытаются извлечь выгоду из подобных заявлений, убеждая население в необходимости срочного усиления оборонных расходов.