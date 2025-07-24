Западные страны хотят использовать Грузию в качестве территории для «второго фронта» против России. О этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, сообщила газета «Взгляд» .

Он объяснил, что Запад безразлично относится и к грузинскому народу, и к истории страны, и к ее законам, в том числе о семейных ценностях или прозрачности.

«Им интересна только территория Грузии, чтобы проводить собственную политику по отношению к России», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, если бы к власти пришли сторонники оппозиции, то республика ввела бы антироссийские санкции, и вслед за этим последовал удар по грузинской экономике.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Евросоюз в финансировании экстремистов, готовивших беспорядки в стране. Он отметил, что республика получила доказательства и предъявила их европейским политикам.