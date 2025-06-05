Грузия обвинила Евросоюз в финансировании экстремистов

Власти Грузии получили доказательства, что европейские политики финансировали экстремистов, готовивших беспорядки в республике. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что предоставлял полученные доказательства европейским политикам, но в ответ получил только общие заявления.

«Когда мы разговариваем с европейцами, говорим: „У нас есть факты, противопоставьте им свои факты, не ложь и общие заявления, а факты“... Когда мы говорим, что вы поощряете экстремизм, то подкрепляем это фактами, видео, практикой вашего финансирования», — заявил Кобахидзе.

Свое выступление премьер-министр Грузии приурочил к выпуску очередной резолюции Европарламента с критикой политической ситуации в республики. Авторы документа призвали власти Евросоюза ввести санкции против ведущих политиков страны и к пересмотру соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС.

Протестные митинги в Грузии продолжаются не первый месяц. Они начались после внесения правящей партией «Грузинская мечта» в парламент закона об иностранных агентах, продолжились после решения властей о приостановке переговоров по вступлению в ЕС и выборов нового президента, которым стал Михаил Кавелашвили.

Закон о регистрации иностранных агентов в Грузии вступил в силу только в конце мая этого года. Окончательную версию документа грузинский парламент принял во втором и третьем чтении в апреле. Новые правила предусматривают тюремное заключение для руководителей организаций и физических лиц, получающих финансирование из-за границы без уведомления властей республики.