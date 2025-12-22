Лидеры стран Евросоюза зря недооценивают Россию и сильно ошибаются, считая ее ослабленной. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

«Европейцы думают, если США вступят в конфликт на Украине, то Россия обязательно проиграет. Потому что США, как они считают, могут все», — отметил он.

По словам эксперта, в Европе считают Россию слабой, а ее армию — неэффективной, однако факты говорят об обратном. Крук объяснил, что западная пропаганда постоянно заявляет об упадке российской экономики и победе Украины, игнорируя реальное положение вещей.

Также он назвал Россию одной из ведущих стран мира, у которой есть как экономические, так и военные рычаги влияния.

