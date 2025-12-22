После краха плана по конфискации российских активов Еврокомиссии и ее главе Урсулы фон дер Ляйен пришлось сменить курс, что стало своего рода унижением. Об этом сообщило The European Conservative.

Итоги последнего заседания Совета ЕС стали кульминацией тенденции, при которой Комиссии выгодно подменить юридические полномочия эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром с насыщенными лозунгами.

Авторы статьи охарактеризовали стиль руководства фон дер Ляйен, как высокомерный, нетерпимый к несогласию и неуклюжий. К тому же он плохо совместим с политикой Евросоюза, который по-прежнему руководствуется договорами, принципами единогласия и национальными бюджетами.

Самым показательным моментом саммита, отметили в публикации, стал вопрос, заданный главе Еврокомиссии.

«Ее напрямую спросили, стал ли крах плана по выдаче репарационного кредита политическим поражением, сломленная фон дер Ляйен пробормотала „это хорошо“», — добавили в публикации.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал главу Еврокомиссии отправиться в отставку. По его словам, Урсула фон дер Ляйен потратила весь свой политический капитал на незаконные действия против российских резервов.